Man rijdt opnieuw rond zonder rijbewijs en is onder invloed van cocaïne
Vandaag om 13:04 • Aangepast vandaag om 13:54
Een 27-jarige man uit Den Bosch is donderdag opnieuw betrapt op rijden zonder geldig rijbewijs. Ook zat de man achter het stuur onder invloed van cocaïne. Na het negeren van een volgsignaal van de politie werd hij opgepakt bij Boxtel.
De man uit Den Bosch werd op de A2 bij Vught een volgteken gegeven. “Hij volgde niet en reed terug de autosnelweg op. Bij Boxtel stopte hij alsnog op de vluchtstrook. Hij werd direct aangehouden”, meldt de politie.
De man bleek al meerdere keren betrapt te zijn op het rijden met een ongeldig rijbewijs. Dat rijbewijs is door het CBR ongeldig verklaard. De man bleek na een speekseltest onder invloed te zijn van cocaïne. Hij had de drugs ook op zak.
Zijn auto is in beslag genomen.
