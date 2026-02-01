Kleine wasjes, grote hulp: zo ontlast de Dolly App mantelzorgers

De was doen. Voor de één een wekelijks klusje, voor de ander een steeds grotere opgave. Zeker voor mensen die hulp nodig hebben of voor mantelzorgers die al overbelast zijn. In Brabant groeit daarom het gebruik van de Dolly App: een digitale marktplaats waar mensen hun was laten doen door iemand uit de buurt. "Een beetje Airbnb, maar dan voor wassen en strijken", zegt Bredanaar Joop Vaande, de bedenker van de app.

Als de bel gaat, snelt Germy naar de deur. Buiten staat René met een volle wasmand. "Hoi, hier is je was, lekker fris en gestreken. En die vlek is uit je trui hoor! Tot volgende week maar weer!" De 63-jarige Germy ten Lohuis uit Breda is één van de gebruikers van de Dolly App. Ze is slechtziend en kan haar was niet meer zelfstandig doen. Jarenlang nam haar dochter Nadim die taak op zich, maar toen zij zwanger werd en daarnaast een drukke baan had, begon het te wringen. "Het werd gewoon te veel", vertelt Germy. "Niet alleen praktisch, maar ook emotioneel. Je wilt geen last zijn."

"Een onderbroek is soms weleens vies, maar dat is heel normaal."

Via een tip kwamen moeder en dochter uit bij de in Breda bedachte Dolly App. In de app kun je op een kaart zien wie in jouw buurt was- en strijkdiensten aanbiedt. Inmiddels komt René wekelijks bij Germy langs als vaste Dolly. De vuile was wordt opgehaald en schoon, gevouwen en gestreken weer teruggebracht. "Het resultaat is dat mijn dochter en ik weer tijd hebben voor elkaar", zegt Germy. "En inmiddels ook voor mijn kleindochter. Dat is eigenlijk het mooiste." De Dolly App is niet alleen bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben, maar ook voor mensen die juist willen helpen. Zoals René de Lange uit Bavel, die als Dolly actief is. Hij werkt veel vanuit huis en zocht iets extra’s om te doen. "Ik wilde iets wat leuk is en waarmee je iemand echt helpt", zegt hij. "Dit past perfect."

René de Lange wast en strijkt voor de Dolly App.

René doet wekelijks de was voor drie vaste klanten, onder wie Germy. In totaal is hij daar ongeveer twee uur per week mee bezig. "Je haalt de was op, draait een wasje, strijkt het netjes en brengt het weer terug. Het voelt een beetje alsof je een buur helpt." Voor een wasbeurt vraagt hij vijftien euro, waarvan 1,50 euro naar het platform gaat. "Na aftrek van alle kosten houd je er zo’n twaalf tot dertien euro per wasbeurt aan over. Maar het belangrijkste is het plezier, want je doet iets wat voor een ander echt verschil maakt." Dat het wassen van andermans kleding voor sommigen misschien vreemd klinkt, herkent René wel. "Ja, een onderbroek is soms weleens vies", zegt hij lachend. "En de eerste keer is het even wennen, maar daarna is het heel normaal. Mensen laten tenslotte ook een schoonmaker in huis komen."

Het is commercieel, maar we willen vooral mensen op een eerlijke manier helpen.

De app werd ontwikkeld door Joop Vaane uit Breda. Hij zag dat wassen en strijken steeds minder onderdeel zijn van de thuiszorg, terwijl de druk op mantelzorgers juist toeneemt. Breda draait inmiddels ruim een jaar als pilotstad en dat blijkt een succes. Volgens Vaane maken in Breda zo’n vijftig gebruikers actief gebruik van de app en zijn er ongeveer honderd Dolly’s aangemeld. Het aantal opdrachten groeit wekelijks. Mariska van Dijk van BredaMantelzorg ziet de Dolly App als een positieve en praktische manier om mantelzorgers te ontlasten. "Mantelzorger word je vaak vanzelf", vertelt ze. "Dan is het belangrijk dat je je leven zo makkelijk mogelijk inricht. De dienst is niet voor iedereen betaalbaar, maar BredaMantelzorg heeft de app wel opgenomen op de website als hulpmiddel dat mantelzorgers meer lucht kan geven."

Dochter Nadim gebruikt de Dolly App voor moeder Germy.