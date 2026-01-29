Politie rijdt verdachte auto klem bij Rijsbergen en vindt kilo's xtc-pillen

Tijdens een politieachtervolging heeft een man afgelopen maandag 200 kilometer per uur gereden en meerdere politievoertuigen geramd. De 55-jarige bestuurder uit Badhoevedorp is aangehouden nadat agenten zijn auto klemzetten bij de A16 bij Rijsbergen, meldt de politie.

In de auto lagen enkele kilo's xtc-pillen. De politie viel later op de avond de woning binnen van de 36-jarige Rotterdammer die de tas overdroeg in de auto. In zijn woning werden drugs en zwaar vuurwerk gevonden.

Verdachte situatie

De politie zag eerder op de dag een 'verdachte situatie' in Rotterdam. Daarbij werd een tas door twee mensen overgedragen in een auto met een buitenlands kenteken, die richting België reed.

Agenten achtervolgden de auto met zogenoemde 'Snelle Interventie Voertuigen'. Volgens de politie reed de man in de verdachte auto tot wel tweehonderd kilometer per uur.

Alle spullen zijn vernietigd. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak.