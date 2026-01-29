Politiemedewerker en jonge vrouw opgepakt, Rijksrecherche doet onderzoek

De Rijksrecherche is onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart naar een 61-jarige medewerker van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Dit heeft het OM donderdag bekendgemaakt. De politiemedewerker is aangehouden en zit op dit moment vast.

In dezelfde zaak is ook een 23-jarige vrouw aangehouden. De rechtbank in Breda heeft vorige week bepaald dat beide verdachten 90 dagen langer vast moeten blijven.

Het is niet bekend waarvoor de politiemedewerker en de vrouw zijn aangehouden. Ook is het onduidelijk of zij elkaar kennen.

Het OM laat weten in het belang van het onderzoek niet in gaan op vragen over de verdenking tegen beide verdachten.