Gewonde na val van ladder in Andel, traumahelikopter opgeroepen

Vandaag om 13:51 • Aangepast vandaag om 15:48
Persoon valt van ladder in Andel (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
Bij werkzaamheden aan een huis in Andel is donderdagmiddag iemand van een ladder gevallen. Het ongeluk gebeurde aan de Neer-Andelseweg. Hulpdiensten rukten groots uit. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde iets na half een. De ladder stond tegen de voorkant van een huis, waar werkzaamheden werden uitgevoerd. Onbekend is of het slachtoffer een man of een vrouw is.

Naast een ambulance werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Deze is in de buurt  geland.

Het slachtoffer is gestabiliseerd en daarna met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 

