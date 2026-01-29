Traumahelikopter opgeroepen nadat iemand van ladder valt in Andel

Bij werkzaamheden aan een huis in Andel is donderdagmiddag iemand van een ladder gevallen. Het ongeluk gebeurde aan de Neer-Andelseweg. Hulpdiensten rukten groots uit. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde iets na half een. De ladder stond tegen de voorkant van een huis, waar werkzaamheden werden uitgevoerd. Onbekend is of het slachtoffer een man of een vrouw is.