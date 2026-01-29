Carnaval 2027: houd deze data vrij in je agenda

Carnaval is nog maar nét voorbij, maar vraag jij je al af wanneer carnaval in 2027 plaatsvindt? Zet deze data dan alvast in je agenda.

Omdat carnaval in 2027 vroeg valt, hoef je minder dan een jaar te wachten op de volgende hossessie. Carnaval 2027 wordt gevierd van 6 tot en met 9 februari.

Precies genoeg tijd om je carnavalsoutfit weer fris te wassen, te trainen voor een nieuw record polonaise lopen, na te denken over een nieuwe Kies je Kraker of zelfs een compleet nieuwe outfit te scoren.