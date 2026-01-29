Carnaval 2027: houd deze data vrij in je agenda
Carnaval is nog maar nét voorbij, maar vraag jij je al af wanneer carnaval in 2027 plaatsvindt? Zet deze data dan alvast in je agenda.
Omdat carnaval in 2027 vroeg valt, hoef je minder dan een jaar te wachten op de volgende hossessie. Carnaval 2027 wordt gevierd van 6 tot en met 9 februari.
Precies genoeg tijd om je carnavalsoutfit weer fris te wassen, te trainen voor een nieuw record polonaise lopen, na te denken over een nieuwe Kies je Kraker of zelfs een compleet nieuwe outfit te scoren.
Wanneer is 3 Uurkes Vurraf 2027?
3 Uurkes Vurraf is traditiegetrouw op de vrijdag vóór carnaval. In 2027 is dat op vrijdag 5 februari.
Wij houden je via onze kanalen op de hoogte zodra je je weer kunt inschrijven voor tickets voor de volgende editie!
Wanneer begint het carnavalsseizoen?
Het carnavalsseizoen begint natuurlijk traditiegetrouw op 11 november. In 2026 valt dat op een woensdag, dus dan weet je alvast wanneer je vrij moet vragen.
Vergeet niet dat al veel carnavalsverenigingen het weekend ervoor, van 7 en 8 november al evenementen en bijeenkomsten organiseren.