De griep ligt op de loer, hoe overleef je carnaval zonder ziek te worden?

De leukste periode van het jaar staat weer voor de deur: carnaval! Dat wil je niet missen, maar tijdens deze periode liggen griep en verkoudheid op de loer. Hoe houd je het nou vijf dagen vol zonder ziek te worden? Viroloog Jean-Luc Murk en het Voedingscentrum geven tips.

"Met carnaval worden we vaak ziek. Het feest valt niet alleen midden in het griepseizoen, maar ook in de periode waarin diarreevirussen veel voorkomen", zegt Jean-Luc Murk, viroloog bij het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Tijdens carnaval staan veel mensen dicht op elkaar te schreeuwen en te zingen. Ook verzwakken feestvierders hun weerstand door alcohol en weinig slaap. Daardoor kunnen virussen zich makkelijker verspreiden.

Hoe voorkom ik dat ik ziek word met carnaval?

Voorkomen dat je tijdens carnaval ziek wordt, is heel lastig. Hoe ziek je wordt, hangt niet alleen af van je immuunsysteem, maar ook van hoe vaak je het virus al eerder hebt gehad en hoeveel je ervan binnenkrijgt. Misschien moeten we dat gewoon accepteren. "Ziek worden hoort bij het leven", vindt Murk.