Griepepidemie is begonnen: zo overleef je carnaval zonder ziek te worden

De leukste periode van het jaar staat weer voor de deur: carnaval! Dat wil je niet missen, maar tijdens deze periode liggen griep en verkoudheid op de loer. Volgens het RIVM is sinds woensdag officieel sprake van een epidemie. Hoe houd je het nou vijf dagen vol zonder ziek te worden? Viroloog Jean-Luc Murk en het Voedingscentrum geven tips.

"Met carnaval worden we vaak ziek. Het feest valt niet alleen midden in het griepseizoen, maar ook in de periode waarin diarreevirussen veel voorkomen", zegt Jean-Luc Murk, viroloog bij het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Tijdens carnaval staan veel mensen dicht op elkaar te schreeuwen en te zingen. Ook verzwakken feestvierders hun weerstand door alcohol en weinig slaap. Daardoor kunnen virussen zich makkelijker verspreiden. Hoe voorkom ik dat ik ziek word met carnaval?

Voorkomen dat je tijdens carnaval ziek wordt, is heel lastig. Hoe ziek je wordt, hangt niet alleen af van je immuunsysteem, maar ook van hoe vaak je het virus al eerder hebt gehad en hoeveel je ervan binnenkrijgt. Misschien moeten we dat gewoon accepteren. "Ziek worden hoort bij het leven", vindt Murk.

Toch zijn er een paar tips die de kans om ziek te worden verkleinen: Was je handen! Dit is volgens Murk de allerbelangrijkste tip. Hij ziet zelf regelmatig mannen het toilet verlaten zonder hun handen te wassen. Een flesje handalcohol in je tas kan een effectief alternatief zijn, maar werkt niet tegen alle virussen. Afspoelen met water, en het liefst met zeep, blijft het beste. Wrijf niet in je ogen met ongewassen handen. Niet zoenen. Zorg voor voldoende slaap. Tijdens carnaval is dat misschien lastiger, maar Murk raadt aan om in elk geval uitgerust te beginnen. Drink water. Eet gezond en gevarieerd, met genoeg vitamines, vezels en eiwitten. Ook dit is tijdens carnaval niet altijd makkelijk, maar begin er zo vroeg mogelijk mee om fit aan carnaval te beginnen. Het Voedingscentrum raadt aan om zoveel mogelijk volgens de Schijf van Vijf te eten en geeft tips om ook tijdens carnaval voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen:

Bereid je goed voor. Haal vooraf gezonde boodschappen in huis en kook vooruit. Zo wordt het makkelijker om voor of na het feesten snel iets gezonds te eten.

Vul je vriezer bijvoorbeeld met pastasauzen, curry’s, soepen en diepvriesfruit.

Ontbijt gezond om de dag goed te beginnen. Organiseer een brunch met vrienden voordat jullie de stad in gaan. Zet dan een fruitschaal, karaffen water en volkoren broodjes op tafel.

Neem een flesje water en een stuk fruit mee voor onderweg.

Je kunt groente en fruit beter eten dan drinken. Een banaan eten is dus gezonder dan hem teblenden.

Griepepidemie begonnen Het aantal mensen met griep is momenteel zo hoog dat er officieel sprake is van een epidemie. Het aantal gevallen zat een week geleden voor het eerst boven de grens die daarvoor is gesteld. Dat is nu voor de tweede week op rij en daardoor is de epidemie begonnen. In de afgelopen week gingen 59 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts. Een week eerder waren het er 51. De grens voor een epidemie staat op 46 huisartsbezoeken per 100.000 mensen. Het uitroepen van een epidemie heeft geen directe gevolgen voor de gezondheidszorg. De epidemie begint later dan vorig jaar. Toen was eind januari sprake van een epidemie. De piek lag vorig jaar ook hoger dan nu. Het hoogtepunt werd toen begin februari bereikt, met 118 huisartsbezoeken per 100.000 mensen. De epidemie was eind maart voorbij.