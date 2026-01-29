Burgemeester online bedreigd, man uit Waalwijk (72) aangehouden

Een 72-jarige man uit Waalwijk is donderdag aangehouden voor het online bedreigen van de burgemeester van Papendrecht (Zuid-Holland). Hij wordt niet alleen verdacht van bedreiging, maar ook van opruiing, belediging en dwang, laat de politie weten. Aanleiding voor de aanhouding zijn dreigende berichten op sociale media in reactie op een nieuwsbericht.

Dat nieuwsbericht ging over de opvang van asielzoekers, zegt een politiewoordvoerder. Ze benadrukt dat de geuite dreigementen 'super-intimiderend' waren voor de burgemeester.

De politie legt ook in het algemeen nog eens uit dat dreigementen op internet net zo goed strafbaar zijn als een bedreiging die in iemands gezicht wordt geuit.

"Voor de ontvanger van zo'n bericht is de bedreiging allesbehalve een grap, en voor ons ook niet", klinkt het. "Het kan dus ernstige gevolgen hebben voor je verdere leven, bijvoorbeeld voor je carrière. Je kunt voor online bedreigen niet alleen een taakstraf of een boete krijgen, maar ook een aantekening op je strafblad."