Man (23) slaat man (40) gebroken kaak in café, verdachte aangehouden
Vandaag om 16:01 • Aangepast vandaag om 16:41
Een man (23) heeft een man (40) afgelopen oktober zwaar mishandeld in een café aan de Langstraat in Geldrop. Het slachtoffer hield daar een gebroken kaak en hersenletsel aan over. De verdachte is donderdag aangehouden.
De mannen waren op zaterdagavond 25 oktober in het café toen het 40-jarige slachtoffer uit Geldrop geslagen werd door de man. Hij liep zware verwondingen op en heeft daar nog altijd last van.
De politie startte destijds een onderzoek en sprak met getuigen. Camerabeelden werden opgevraagd en bekeken. Donderdag hield een arrestatieteam van de politie de 23-jarige man uit Geldrop aan. Ook een huis werd doorzocht voor het onderzoek.
De verdachte zit vast en wordt verhoord.
