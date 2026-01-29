Man (23) slaat man (40) gebroken kaak in café, verdachte aangehouden

Een man (23) heeft een man (40) afgelopen oktober zwaar mishandeld in een café aan de Langstraat in Geldrop. Het slachtoffer hield daar een gebroken kaak en hersenletsel aan over. De verdachte is donderdag aangehouden.

De mannen waren op zaterdagavond 25 oktober in het café toen het 40-jarige slachtoffer uit Geldrop geslagen werd door de man. Hij liep zware verwondingen op en heeft daar nog altijd last van.