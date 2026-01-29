Portier coffeeshop geslagen en tegen hoofd getrapt, politie deelt beelden

Een man heeft afgelopen november een portier zwaar mishandeld bij een coffeeshop aan de Wolfstraat in Helmond. Hij sloeg de man op de grond en schopte een aantal keer tegen zijn gezicht aan. De politie deelt beelden van de dader in de hoop hem te vinden.

Op vrijdag 14 november rond kwart voor elf wil de man de coffeeshop in. De portier weigert hem, maar de man stapt toch naar binnen. De portier probeert hem te verwijderen uit de coffeeshop, waarop de man hem met zijn elleboog in het gezicht slaat.

Afdrukken schoen

De portier valt op de grond en de man schopt hem meerdere keren in zijn gezicht. Hij vlucht daarna snel weg. Agenten die op de mishandeling afkomen, zien de afdrukken van de schoen van de dader nog in het gezicht van de portier staan. De portier denkt dat de man mogelijk van Russische afkomst is.

De politie deelt donderdag beelden van de mishandeling en een foto van de dader in de hoop hem te vinden. Hij reed op een opvallende damesfiets met aan de voorkant een grote fietsmand.