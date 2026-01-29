Stemproblemen voor Emma Kok, speciaal concert in Eindhoven geannuleerd

Het concert van Emma Kok op donderdagavond in het Muziekgebouw in Eindhoven gaat niet door. De zangeres kampt met stemproblemen. Het concert, waarmee Rotary Eindhoven-Welschap geld wilde ophalen voor de Mytylschool, wordt op een later moment ingehaald.

"Lieve kindjes van de Mytylschool, zoals jullie horen is mijn stem hees en kan ik vanavond niet zingen", zegt Emma Kok in een videoboodschap. "Ik vind het verschrikkelijk dat ik er niet kan zijn, maar ik beloof jullie dat we het in gaan halen."

Het concert, dat door Rotary Eindhoven-Welschap was georganiseerd om geld op te halen voor de kinderen van de Mytylschool in Eindhoven, wordt op een later moment ingehaald. Op die school zitten kinderen met een lichamelijke, medische en/of meervoudige beperking. Het geld is bedoeld voor leerlingen in het laatste jaar van de school, zodat zij een schoolreis kunnen maken met alle benodigde ondersteuning.

"Het geld gaat er zeker komen", zegt Jellie Mulder, die het concert namens Rotary organiseert. "We gaan het verzetten. Gelukkig krijgen we hierbij volledige medewerking van het Muziekgebouw." Emma Kok zou optreden met harmonieorkest Philharmonie Brainport (voorheen Philips Harmonie), terwijl de leerlingen van de Mytylschool aanwezig zouden zijn.

Chronische maagverlamming

De zangeres lijdt aan gastroparese, een chronische maagverlamming waarbij de maagspieren niet goed werken. Hierdoor blijft voedsel te lang in de maag of stroomt nauwelijks door naar de dunne darm. Om voldoende voeding binnen te krijgen, is Kok afhankelijk van sondevoeding, 22 uur per dag, die ze in twee bakjes in een tas of rugzak meeneemt. "Maar niet op het podium, daar wil ik vrij zijn", zei ze eerder tegen L1. "Vlak voordat ik het podium op ga, ga ik van de sonde af, en daarna weer eraan."

Wanneer het concert wordt ingehaald, is nog niet bekend.