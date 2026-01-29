Magie voor ieder oor en oog: Efteling wordt toegankelijker

Wie een wandeling maakt door het Sprookjesbos, hoort overal stemmen die verhalen vertellen. Maar voor dove en slechthorende bezoekers ging een deel van die magie tot nu toe verloren. De Efteling wil daar verandering in brengen en zet nieuwe stappen om het park toegankelijker te maken.

Vanaf nu zijn bijna alle gesproken verhalen bij sprookjes en attracties in de Efteling voorzien van ondertiteling via de Efteling-app. Bezoekers kunnen in de app zien waar ondertiteling beschikbaar is en deze ter plekke inschakelen.

De tekst loopt automatisch synchroon met de stemmen die in het park te horen zijn. Ondertiteling is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Extra hulp voor slechtzienden

De Efteling werkt ook aan audiodescriptie voor bezoekers met een visuele beperking. Daarbij wordt in woorden uitgelegd wat er te zien is, bijvoorbeeld in het Sprookjesbos of bij attracties. Deze functie wordt later dit jaar stap voor stap toegevoegd.

Ontwikkeld met ervaringsdeskundigen

Bij de ontwikkeling werkte de Efteling samen met ervaringsdeskundigen en organisaties die zich inzetten voor toegankelijkheid. Ook slechthorende bezoekers testten de ondertiteling. Volgens hen maakt het een groot verschil, omdat de verhalen nu volledig te volgen zijn.

Volgens de Efteling past deze stap bij de ambitie om het park voor iedereen toegankelijk te maken. Met de aanpassingen wil het park drempels wegnemen, zodat ieder sprookje door iedereen beleefd kan worden.