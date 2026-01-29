Bokser Kraus stapt in London terug in de ring en bokst tegen Brit Crighton

Bokser Gradus Kraus keert zaterdag terug in de ring. De 24-jarige Ossenaar neemt het op tegen de ervaren Brit Boris Crighton in de Copper Box Arena in Londen.

Kraus debuteerde anderhalf jaar geleden als profbokser. Hij won al zijn negen gevechten, waarvan acht op knock-out. De bokser uit Oss veroverde in november de Europese titel van de bond IBF door een zege op Rostam Ibrahim. De Duitser ging in de tweede ronde knock-out.

Hij wordt 'de nieuwe Rico Verhoeven' genoemd en zijn populariteit neemt alleen maar toe. De bokser is gebrand om wereldberoemd te worden en daar hoort een nieuw management bij. Kraus is overgestapt naar managementbureau Boxxer, dat een gevecht met de 32-jarige Crighton voor hem heeft geregeld.