Twaalf bomen illegaal gekapt in Vught: 'Valt niet goed te praten'

In de Stationsstraat in Vught zijn in december en half januari twaalf bomen tegen de vlakte gegaan tijdens werkzaamheden rond het spoor. Maar de gemeente had daar nog geen toestemming voor gegeven. "Dit had niet mogen gebeuren", zegt een woordvoerder van ProRail.

ProRail werkt samen met aannemers aan het spoor bij Vught. Tijdens de werkzaamheden zijn bomen gekapt, terwijl de gemeente hiervoor nog geen akkoord had gegeven. De vergunningsaanvraag voor de bomenkap liep nog.

Een woordvoerder van ProRail vertelt dat half januari zes bomen te vroeg zijn gekapt. "Toen hebben we nog eens goed naar alle gekapte bomen gekeken. Uit die evaluatie blijkt dat er in december nog eens zes bomen zijn gekapt waarvoor geen vergunning was afgegeven."

Gemeente zoekt passende sancties

De kap was dus onterecht en had niet mogen gebeuren, geeft ProRail toe. "Het valt niet goed te praten. Het is erg vervelend", zegt de woordvoerder. De gemeente Vught laat weten te kijken naar passende sancties.

De kapwerkzaamheden zijn voorlopig stilgelegd om de plannen opnieuw te beoordelen. "We stemmen dit goed af met de gemeente, zodat dit soort situaties niet meer voorkomen", zegt de woordvoerder. De gekapte bomen worden gecompenseerd.

In Vught wordt een vierde, deels verdiept spoor, aangelegd. Dat moet de leefbaarheid en veiligheid in het dorp verbeteren, maar daarvoor moeten wel bomen wijken. Er is tijdelijk een extra spoor aangelegd om het grote project mogelijk te maken.