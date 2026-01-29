De zon gaat volop schijnen, in Brabant dan

Brabant werd donderdagochtend wakker met een kleine sneeuwlaag. De komende dagen verdwijnt die als sneeuw voor de zon. Letterlijk. Vrijdag laat de zon zich flink zien en in het weekend kan het zelfs 10 graden worden.

Weerman Donny de Koning van Weerplaza ziet voor Brabant de komende dagen een heel ander weer dan voor het noorden. Waar de noordelijke provincies echt winters weer kunnen verwachten, wordt het in Brabant zonnig.

"Donderdagavond en nacht is het overwegend droog, met temperaturen net iets onder het vriespunt", zegt De Koning. "Vrijdag wordt het 6 tot 7 graden en de zon gaat flink schijnen."

Temperatuur dit weekend loopt verder op

In het weekend ziet de weerman de temperatuur nog verder oplopen. "Vrijdagavond is er een dichte bewolking en kunnen er buien komen. Zaterdag wordt het 9 tot 10 graden. Dit kan wel gepaard gaan met enkele buien. Zondag blijft het droog en zal het in Brabant zo'n 8 graden worden."