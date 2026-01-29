Gladheid door sneeuw en Danique haar tatoeage: dit gebeurde vandaag

Sneeuwval zorgt voor gladheid, PSV uitgeschakeld in Champions League en Danique heeft een tatoeage van 'het fluitketeltje van opa': dit zijn de verhalen die je donderdag gelezen moet hebben.

Redactie Geschreven door

Door sneeuwval is donderdag code geel afgekondigd in Brabant. Het KNMI waarschuwt voor gladheid in vrijwel het hele land, behalve Zeeland. De gladheid verdween in de loop van de dag. Hier lees je het hele verhaal.

Lees ook Sneeuw zorgt voor gladheid, KNMI roept code geel uit

PSV is uitgeschakeld in de Champions League na een 1-2 nederlaag tegen Bayern München. Trainer Peter Bosz wijt de uitschakeling vooral aan de verloren wedstrijd tegen Union Saint-Gilloise. "Als we daar een punt hadden gepakt, was het genoeg geweest", aldus Bosz. De coach is ondanks de teleurstelling trots op de ontwikkeling van zijn team. Lees hier de analyse.

Lees ook PSV ligt uit de Champions League en dat komt volgens Bosz door dit duel

Dick Heins (66) uit Oosterhout is één van de ontwerpers van de bekende Jan van Haasteren-puzzels. Hij werkt zo'n drie maanden aan één ontwerp en heeft inmiddels dertig puzzels op zijn naam staan. Opvallend: Heins legt zelf nooit puzzels. "Ik heb een hekel aan puzzelen", bekent hij. Check hier zijn verhaal.

De gemeente Den Bosch en De Oeteldonksche Club willen af van de 'festivalsfeer' tijdens carnaval. Het volksfeest moet terug naar de traditionele vorm met meer saamhorigheid en Oeteldonkse muziek. Er komen maatregelen om de drukte te beperken en het programma aan te passen. "Als je naar iets anders op zoek bent, kun je ook een stationnetje langer in de trein blijven zitten", zegt Jeroen Dona. Hier lees je het hele verhaal.

Lees ook Oeteldonksche Club en gemeente willen af van 'festivalsfeer' met carnaval