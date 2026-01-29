NAC-spits Sydney van Hooijdonk vertrekt definitief naar Portugal

NAC liet Van Hooijdonk, die nog een contract voor een halfjaar had, transfervrij gaan. "Toen Van Hooijdonk vorig seizoen terugkeerde, hebben we samen doelen opgesteld en een perspectief geschetst. Dit heeft helaas voor beide partijen maar deels tot de gewenste successen geleid. NAC waardeert de inzet en waarde die Sydney voor de club heeft gehad", aldus Peter Maas, technisch directeur van NAC op de website van de club.

De Bredase club versterkte zich in de winterstop met de Ghanese aanvaller André Ayew, waardoor de kans op speeltijd voor Van Hooijdonk nog minder werd. De zoon van oud-international Pierre van Hooijdonk maakte dit seizoen in de Eredivisie vijf doelpunten. Eerder speelde hij bij Bologna, sc Heerenveen, Norwich City en Cesena.