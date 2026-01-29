Ruiter neemt plaspauze en paard gaat er vandoor, politie tuigt zoekactie op

De politie heeft donderdagmiddag een zoekactie opgetuigd in de bossen bij Loon op Zand, omdat zij een gezadeld paard zonder ruiter zagen. Ze dachten dat de ruiter mogelijk gewond in de duinen zou kunnen liggen, maar die bleek om een hele andere reden te zijn achtergebleven.

Agenten kregen rond drie uur meerdere meldingen van een gezadeld paard dat bij de duinen zonder ruiter rondliep. Ze vonden persoonlijke bezittingen bij het paard en dachten daarom dat de ruiter misschien wel gewond in de duinen zou kunnen liggen.

Met meerdere eenheden deed de politie een grote zoekactie in het bosgebied. Daar troffen zij de ruiter in goede gezondheid aan. Ze moest nodig plassen, maar haar paard ging er vandoor. De ruiter en het paard werden herenigd en gingen samen verder.