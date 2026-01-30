World Masters snel afgelopen voor Michael van Gerwen en Niels Zonneveld

Michael van Gerwen is uitgeschakeld in de eerste ronde van het World Masters-dartstoernooi in het Engelse Milton Keynes. De Vlijmenaar moest donderdagavond zijn meerdere erkennen in de Australiër Damon Heta. Die was met 3-1 te sterk voor de vijfvoudig Masters-winnaar.

Van Gerwen had donderdagavond veel moeite met uitgooien en daarvan profiteerde Heta. De Australiër was juist heel scherp op zijn finishes, hij gooide liefst 63 procent van zijn dubbels raak.

Ook Niels Zonneveld sneuvelde in de eerste ronde. Hij moest zijn meerdere erkennen in tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. De darter uit Helvoirt kon lang aanhaken, maar in de vijfde set maakte de Schot - die met drie pijlen een gemiddelde van 101 haalde - het verschil: 3-2.

Europees kampioen Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde van het World Masters-toernooi. De darter uit Andel klopte Ryan Joyce met 3-1. Van Veen treft in de volgende ronde de Engelsman Nathan Aspinall. Die was in de eerste ronde te sterk voor de Ier Shane McGuirk.