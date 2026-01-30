Navigatie overslaan

Agenten kijken vreemd op van zeer trage automobilist op de weg

Vandaag om 06:22
(Archieffoto: Karin Kamp)
(Archieffoto: Karin Kamp)

Agenten van de politie Leijdal in Tilburg keken donderdagnacht vreemd op toen ze een automobilist met een snelheid van 10 kilometer per uur over de Midden-Brabantweg tussen Tilburg en Waalwijk zagen rijden. Wat eerder zagen ze die auto al geduwd worden omdat de accu leeg was. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toen de agenten de bestuurder aanspraken, gaf die aan dat de auto nog maar 50 kilometer per uur kon rijden. Daarop legden de agenten de bestuurder uit dat de auto dan niet de weg op mag. Daarop werd de auto geparkeerd. 

De agenten waarschuwden de automobilist dat deze een bekeuring zal krijgen als hij alsnog zou besluiten met deze auto de weg op te gaan. "Ze moesten nog veertig minuten met de auto", laat de politie weten op Instagram. 

Foto: Instagram politie Leijdal.
Foto: Instagram politie Leijdal.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.