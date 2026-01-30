Agenten kijken vreemd op van zeer trage automobilist op de weg

Agenten van de politie Leijdal in Tilburg keken donderdagnacht vreemd op toen ze een automobilist met een snelheid van 10 kilometer per uur over de Midden-Brabantweg tussen Tilburg en Waalwijk zagen rijden. Wat eerder zagen ze die auto al geduwd worden omdat de accu leeg was.

Toen de agenten de bestuurder aanspraken, gaf die aan dat de auto nog maar 50 kilometer per uur kon rijden. Daarop legden de agenten de bestuurder uit dat de auto dan niet de weg op mag. Daarop werd de auto geparkeerd.

De agenten waarschuwden de automobilist dat deze een bekeuring zal krijgen als hij alsnog zou besluiten met deze auto de weg op te gaan. "Ze moesten nog veertig minuten met de auto", laat de politie weten op Instagram.