Lichtbedrijf Signify snijdt opnieuw in kosten, 900 banen geraakt

Verlichtingsbedrijf Signify uit Eindhoven gaat opnieuw besparen op de kosten. Daardoor verdwijnen wereldwijd 900 banen, zegt topman As Tempelman bij de presentatie van de jaarcijfers. Het bedrijf, bekend van de Philips-lampen, wijst op lastige marktomstandigheden. In Nederland verdwijnen volgens een woordvoerder 150 banen.

Eerder al een reorganisatie Signify had in oktober nog ruim 28.000 banen, nadat het bedrijf de afgelopen jaren ook al een grote reorganisatie doorvoerde.

De huidige ingreep in het personeelsbestand kan alle soorten functies binnen het bedrijf raken, legt een woordvoerder uit. De banen verdwijnen door een combinatie van natuurlijk verloop, het niet invullen van vacatures en gedwongen ontslagen. Daarmee hoopt het bedrijf 180 miljoen euro aan kosten te besparen.

"Dit wordt een overgangsjaar voor Signify. Onze belangrijkste taak is om het beter te doen in een moeilijke markt door beter te werken en de kosten onder controle te houden", zegt Tempelman.

Omzet afgenomen

De verlichtingsproducent heeft onder meer te maken met een lagere vraag en de gevolgen van Amerikaanse importheffingen. De omzet daalde in het laatste kwartaal van vorig jaar met tien procent naar 1,5 miljard euro.

De nettowinst werd bijna gehalveerd. In de laatste drie maanden bleef 60 miljoen euro over, tegen 119 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Ook over het hele jaar bekeken werden lagere resultaten geboekt.

Lichtkunstfestival Glow

Signify is nauw verbonden aan het lichtkunstfestival GLOW dat elk jaar in Eindhoven wordt gehouden. Het bedrijf is van een van de oprichters van GLOW, samen met de gemeente Eindhoven. Al jarenlang werkt Signify samen met de organisatie van GLOW.

Het Eindhovense Signify wil besparen op de kosten, maar dat heeft vooralsnog geen gevolgen voor GLOW. “Ik heb niets in die richting gehoord”, laat een woordvoerder van Signify weten. “Het is een geweldig evenement waar veel mensen binnen Signify erg trots op zijn. We genieten van de deelname.”