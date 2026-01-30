Drie verdachten uit Eindhoven opgepakt na schietpartij in Weert

Bij een schietpartij in het Limburgse Weert zijn in de nacht van donderdag op vrijdag vier verdachten aangehouden, onder wie twee 19-jarige mannen en een 20-jarige man uit Eindhoven.

De schietpartij was in de nacht van donderdag op vrijdag rond 00.30 uur, meldt de politie Limburg. Er waren schoten gehoord bij de Vrakkerveld. Eén persoon raakte lichtgewond. Het is vooralsnog onduidelijk waarom er geschoten is.

Naast de drie verdachten uit Eindhoven is er ook een 24-jarige man uit Brussel aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. De mannen zitten nog vast en de politie doet verder onderzoek.