Windpark Karolinapolder: lichten aan bij vliegtuigen, uit als het kan

De rode verlichting van windpark Karolinapolder bij Dinteloord gaat vanaf deze vrijdag uit en brandt alleen nog wanneer er een luchtvaartuig in de buurt is. Zo hebben omwonenden ’s nachts zo min mogelijk last van de lichten, terwijl de veiligheid voor het vliegverkeer behouden blijft.

Het rode veiligheidslicht is verplicht bij windturbines van 150 meter hoog, inclusief de lengte van de wiek, vanwege de veiligheid voor het vliegverkeer.

Om de overlast voor omwonenden te verminderen, besloot energiebedrijf RWE te investeren in een verkeerssensor van het Duitse bedrijf Lanthan Safe Sky. Hiermee kunnen de lichten worden gedoofd, tenzij er een vliegtuig in de buurt is. Het systeem neemt de vliegtuigen waar via signalen en zet de rode lampen automatisch aan zodra een luchtvaartuig het windpark Karolinapolder nadert.

Wanneer de vliegtuigen op veilige afstand zijn, gaat de nachtverlichting uit. Het systeem reageert in een fractie van een seconde, zodat de lichten alleen branden wanneer dat nodig is. "Dit is een mooi voorbeeld van hoe slimme innovatie helpt om belangen te verbinden: duurzame energie, veiligheid en woongenot", vertelt energiegedeputeerde Bas Maes. "Je wint door goed te luisteren en samen oplossingen te zoeken en door te voeren."

Over windpark Karolinapolder

Het windpark langs het Volkerak bij Dinteloord staat er al sinds 1998. In 2025 zijn vier oudere turbines vervangen door nieuwe exemplaren van 4,8 megawatt per stuk. Samen leveren ze 19,2 megawatt, genoeg om ongeveer 20.000 huishoudens van stroom te voorzien. Daarmee wekt het windpark acht keer zoveel duurzame elektriciteit op als voorheen.