Navigatie overslaan

Seff is geboren op de vluchtstrook en krijgt een bijzonder kraamcadeau

Vandaag om 12:15 • Aangepast vandaag om 13:08
Baby Seff krijgt bijzonder kraamcadeau (foto: provincie Noord-Brabant).
Baby Seff krijgt bijzonder kraamcadeau (foto: provincie Noord-Brabant).

Op 2 december werd baby Seff geboren op de vluchtstrook van de N261 tussen Waalwijk en Tilburg, precies bij hectometerpaaltje 9,9. Nu heeft Seff een bijzonder kraamcadeau gekregen: een eigen hectometerbordje. 

Profielfoto van Romee van der Heijden
Geschreven door
Romee van der Heijden

Onze provincie kreeg een opmerkelijk verzoek binnen. Amber en Wouter, de ouders van Seff, wilden graag een eigen bordje van de hectometerpaal 9,9 op de provinciale weg N261. 

Het gezin maakt het goed
En zo geschiedde: twee weginspecteurs brachten het bijzondere kraamcadeau persoonlijk langs bij het gezin uit Kaatsheuvel. Het gaat goed met moeder, vader en kind, meldt de provincie op Instagram.

Voor vader Wouter had de bijzondere geboorte een extra betekenis. Eerder in 2025 verloor hij zijn oom en tante bij een ongeluk in Egypte. “Binnen een jaar tijd verlies je dierbaren in het verkeer, maar wordt er in het verkeer ook nieuw leven geschonken. Uniek dat het zo loopt.”

Het hectometerbordje 9,9 krijgt in ieder geval een mooi plekje boven de wieg van Seff.

Baby Seff krijgt bijzonder kraamcadeau (foto: provincie Noord-Brabant).
Baby Seff krijgt bijzonder kraamcadeau (foto: provincie Noord-Brabant).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.