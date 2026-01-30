Seff is geboren op de vluchtstrook en krijgt een bijzonder kraamcadeau

Op 2 december werd baby Seff geboren op de vluchtstrook van de N261 tussen Waalwijk en Tilburg, precies bij hectometerpaaltje 9,9. Nu heeft Seff een bijzonder kraamcadeau gekregen: een eigen hectometerbordje.

Onze provincie kreeg een opmerkelijk verzoek binnen. Amber en Wouter, de ouders van Seff, wilden graag een eigen bordje van de hectometerpaal 9,9 op de provinciale weg N261.

Het gezin maakt het goed

En zo geschiedde: twee weginspecteurs brachten het bijzondere kraamcadeau persoonlijk langs bij het gezin uit Kaatsheuvel. Het gaat goed met moeder, vader en kind, meldt de provincie op Instagram.

Voor vader Wouter had de bijzondere geboorte een extra betekenis. Eerder in 2025 verloor hij zijn oom en tante bij een ongeluk in Egypte. “Binnen een jaar tijd verlies je dierbaren in het verkeer, maar wordt er in het verkeer ook nieuw leven geschonken. Uniek dat het zo loopt.”

Het hectometerbordje 9,9 krijgt in ieder geval een mooi plekje boven de wieg van Seff.