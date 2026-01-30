Advertentie
Gaslek in Rijen, huis ontruimd
Vandaag om 12:10 • Aangepast vandaag om 13:09
Er is een gaslek in Rijen. In het riool en bij een woning aan de Saksen Weimerstraat is vrijdagmiddag een verhoogde hoeveelheid gas gemeten. Het huis moest daarom ontruimd worden. Enexis is bezig om het lek te zoeken.
De brandweer kwam eraan te pas, omdat er een gaslucht werd geroken. Toen zijn daar metingen gedaan. De politie heeft de wijk voor een deel afgezet.
Het is vooralsnog onbekend hoe het lek is ontstaan.
