Brand in huis Roosendaal, bewoonster naar ziekenhuis

In een huis aan de Amethistdijk in Roosendaal woedde vrijdagochtend brand. Het vuur ontstond in een slaapkamer op de eerste etage. Uit voorzorg schaalde de brandweer op.

Het vuur was snel onder controle. De bewoonster kon het huis op tijd verlaten. Omdat ze het benauwd had vanwege de rook die ze had ingeademd, is ze uit voorzorg ter controle naar een ziekenhuis gebracht.

De oorzaak van de brand is niet bekendgemaakt.