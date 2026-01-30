Navigatie overslaan
VIDEO

Brand in huis Roosendaal, bewoonster naar ziekenhuis

Vandaag om 12:30 • Aangepast vandaag om 13:08

In een huis aan de Amethistdijk in Roosendaal woedde vrijdagochtend brand. Het vuur ontstond in een slaapkamer op de eerste etage. Uit voorzorg schaalde de brandweer op.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het vuur was snel onder controle. De bewoonster kon het huis op tijd verlaten. Omdat ze het benauwd had vanwege de rook die ze had ingeademd, is ze uit voorzorg ter controle naar een ziekenhuis gebracht.

De oorzaak van de brand is niet bekendgemaakt.

De brandweer had het vuur in het huis in Roosendaal snel onder controle (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
De brandweer had het vuur in het huis in Roosendaal snel onder controle (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
Vanwege de brand in het huis in Roosendaal schaalde de brandweer op (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
Vanwege de brand in het huis in Roosendaal schaalde de brandweer op (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.