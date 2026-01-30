Aangifte tegen chemiebedrijf Sabic om PFAS-lozingen in Westerschelde

Vier organisaties hebben aangifte gedaan tegen chemiebedrijf Sabic uit Bergen op Zoom, meldt ZuidWest TV. De strafrechtelijke aangifte is gedaan omdat het bedrijf jarenlang illegaal de PFAS-stof PFBS in de Westerschelde zou hebben geloosd. Sabic was nog niet bereikbaar voor een inhoudelijke reactie.

De aangifte werd vorig jaar al aangekondigd, maar de voorbereiding nam veel tijd in beslag. Dat zegt Egbert Lobée van Stichting Gezond Water (SGW), één van de betrokken organisaties. “Het gaat om complexe materie en om feiten die zich over tientallen jaren hebben opgebouwd.” Naast Stichting Gezond Water zijn ook de Wijkcommissie Noordgeest uit Bergen op Zoom, Stichting Duinbehoud uit Leiden en Stichting InStrepitus uit Leeuwarden mede-ondertekenaars van de aangifte die donderdag is gedaan. Die is opgesteld door Rogier Hörchner van Hörchner Advocaten in Breda, een kantoor dat is gespecialiseerd in omgevingsrecht en afvalstoffen.

Perfluorbutaansulfonzuur

Sabic en haar rechtsvoorganger General Electric Plastics zou sinds de jaren negentig zonder vergunning het schadelijke perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) in de Westerschelde hebben geloosd. De lozingen zouden onderdeel zijn geweest van het reguliere productieproces van de fabriek in Bergen op Zoom. Wijkcommissie Noordgeest vreest ook voor de gezondheid van de bewoners van Bergen op Zoom-Noord, zegt bestuurslid Pieter Kwaadgras. Onlangs sprak hij de Bergse gemeenteraad toe over de gezondheidsrisico’s van PFAS en PFBS dat via het afvalwater in het milieu komt. De schadelijke effecten van PFBS zijn volgens hem pas in de afgelopen tien jaar breed bekend geworden.

Milieuvergunning onder druk

Dat zet ook de huidige milieuvergunning van Sabic onder druk. Het bedrijf wil jaarlijks ongeveer vier kilo PFBS-houdend afvalwater lozen, terwijl de provincie Noord-Brabant dat wil beperken tot 2,75 kilo per jaar. De rechtbank gaf de provincie eerder gelijk: Sabic ging daartegen in hoger beroep.