Bouwvakker raakt gewond in Milheeze, traumahelikoper ter plekke

Tijdens bouwwerkzaamheden aan een loods in Milheeze is vrijdagmiddag een man gewond geraakt. Hij kwam klem te zitten. Een traumahelikopter landde aan de Kaak.

De bouwvakker kwam vast te zitten tussen een spant en een hoogwerker. Het is nog onbekend hoe het ongeluk precies kon gebeuren.

Naast een traumahelikopter kwamen ook brandweer, ambulance en politie naar de plek van het ongeluk. De man is met spoed met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht in Nijmegen.