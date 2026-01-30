Pearl (64) kan weer Ouderen Songfestival winnen: 'Zo zenuwachtig'

Ze verpletterde vorig jaar alles en iedereen in de finale van het Ouderen Songfestival met haar vertolking van de soulklassieker When a man loves a woman. Tot haar eigen verbazing won Pearl Bakermans (64) zowel de jury- als publieksprijs. Zondag staat de Eindhovense opnieuw in de finale. Ondanks de eerdere winst is ze op de van de zenuwen. "Elke keer als ik moet optreden, kun je me oprapen."

"Doe mij een teiltje, zo zenuwachtig ben ik. Zelfs al voor dit interview." Thuis in haar kleurrijke woonkamer in Philipsdorp vlak naast het stadion van PSV bereidt Pearl zich samen met haar al even muzikale dochter Joey-Jazz (24) voor op de finale van het Ouderen Songfestival, zondag in Purmerend.

Dat ze vorig jaar wist te winnen kwam als een totale verrassing. "Toen ik hoorde dat ik ook de juryprijs had gewonnen, dacht ik: hè, ik heb toch al een prijs?"

Ze was in eerste instantie niet eens van plan mee te doen. Totdat ze hoorde dat Kees van Zandwijk de muzikaal leider was van het festival. "Kees en ik hebben toen we vijf waren samen op de muziekschool gezeten in Geldrop. Het was na 22 keer de laatste keer dat hij meedeed, dus het was leuk samen te muziek te maken."