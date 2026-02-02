Speciale carnavalsshirts, niet alle clubs kiezen ervoor

Het is bijna carnaval, maar dat wil niet zeggen dat de Brabantse voetbalclubs het carnavalsweekend vrij hebben. Om toch in de carnavalssferen te komen, zien we ook dit jaar speciale shirts.

Bij Helmond Sport zagen ze de lol van een carnavalsshirt wel in. De club zocht hiervoor de samenwerking met diverse carnavalsverenigingen. ‘Umdekker zo van haaw’ is het Helmondse carnavalsthema dat in de kraag staat. Op vrijdag 13 februari dragen de spelers het shirt op bezoek bij Almere City FC. FC Den Bosch heeft inmiddels ervaring met een carnavalsshirt en dat krijgt dit seizoen een vervolg. Er is gekozen voor de Oeteldonkse kleuren, dit ook in het logo. "Een shirt dat je uit liefde voor jouw club en stad draagt", schrijft de club.

De spelers, maar ook veel supporters van FC Den Bosch zullen de kleuren tonen op donderdagavond 12 februari. Provinciegenoot FC Eindhoven is dan de tegenstander, maar die club draagt geen speciaal uitshirt. Mogelijk dat daar volgend seizoen verandering inkomt.

Dan RKC Waalwijk, de eerste Brabantse club met een carnavalsshirt. Na de primeur in 2020 met onder meer de tekst 'Strijd. Passie. Dorst' volgden meer creatieve shirts, waaronder dat van vorig seizoen dat volledig bedrukt was met ruiten. Deze carnavalsperiode schittert de ploeg van coach Sander Duits in een tenue met rode, blauwe en gele verfspetters - de kleuren van Schoenlapperslaand - dat werd deze maandagochtend om - uiteraard - elf over elf bekendgemaakt.

Het nieuwe carnavalsshirt van RKC met - uiteraard - rugnummer 11 (foto: RKC Waalwijk).

Het thema van het Waalwijkse carnavalsshirt van dit jaar is de Kunst van Carnaval! De in het oog springende outfit wordt binnenkort gedragen tijdens de thuiswedstrijd tegen Roda JC Kerkrade. Natuurlijk is ook dit jaar een speciaal RKC Schoenlapperslaand-embleem ontworpen dat een plek heeft gekregen op het tricot én de broek. Het embleem is in de web- en fanshop van RKC Waalwijk ook los verkrijgbaar. De andere Brabantse clubs voetballen komend carnavalsweekend in hun normale tenue. Maar wil je toch een carnavalsitem kopen van bijvoorbeeld Willem II of TOP Oss, dan is er een beperkt aanbod.

De in het oog springende outfit wordt binnenkort door RKC gedragen tijdens de thuiswedstrijd tegen Roda JC (foto: RKC Waalwijk).

RKC is trots op het carnavalsshirt (foto: RKC Waalwijk).