PSV gaat titel aanvallen: 'Spelen niet voor een gelijkspel tegen Feyenoord'

PSV mag dan wel veertien punten boven Feyenoord staan, maar de titelrace is volgens Peter Bosz zeker nog niet gelopen. De Rotterdammers zijn ook de tegenstander in Eindhoven zondag, waardoor PSV haar voorsprong nog verder kan uitbouwen. Mogelijk gaat Peter Bosz dat doen met Myron Boadu in de selectie. Hij traint, net als Ricardo Pepi weer mee, laat de coach vrijdag weten op de wekelijkse persconferentie.

Zo werd gesteld dat Bosz de gelijke stand had moeten verdedigen, maar daar is de coach het niet mee eens: "Wanneer wij in een lager blok komen zijn we minder goed en worden we kwetsbaarder. Dus ik heb besloten niks aan te passen. Daarom hoefde ik ook niet alle spelers te bereiken."

Veel vragen gingen niet over de topper van zondag, maar over de Champions League-uitschakeling van woensdag. "Ik vind dat wij het beter hebben gedaan dan ik van te voren verwacht had. Een goede wedstrijd met een slecht resultaat", zegt Bosz over de wedstrijd.

Zondag ontvangt PSV dus achtervolger Feyenoord. De Eindhovenaren kunnen de Rotterdammers op zeventien punten achterstand zetten. "Feyenoord was de gedoodverfde titelkandidaat volgens de media. Dan zie je hoe snel het kan gaan. Er is voor ons nog geen race gelopen."

"We gaan het kampioenschap niet verdedigen, maar aanvallen. We gaan dus niet voor een gelijkspel gaan spelen tegen Feyenoord", zegt Bosz. Op het trainingskamp in Spanje kwam de 62-jarige coach op deze uitspraak: "Zo hebben we het ook overgebracht op de jongens. Misschien dat we vorig seizoen het kampioenschap te veel 'verdedigd' hebben."

Blessures en transfers

In de wedstrijd van zondag zien we mogelijk een spits terugkeren in de selectie van Bosz: "Myron Boadu heeft volledig met de groep meegetraind. Maar trainingsfit is wat anders dan wedstrijdfit." Ook Ricardo Pepi trainde mee, maar hij mocht nog geen fysieke duels aangaan en zal er zondag dus niet bij zijn. Ook Anass Salah-Eddine lijkt weer klaar voor een basisplaats: "Hij wordt iedere dag beter. We konden hem woensdag al gebruiken als het echt moest, maar de extra rust heeft hem goed gedaan."



Dinsdag om 23.59 uur sluit de transfermarkt in Nederland. Bij PSV is het aardig stil gebleven deze transferperiode. In de media worden wel verschillende namen genoemd. Zo zouden Ivan Perisic en Ricardo Pepi in de belangstelling staan. "Ik heb er bij Perisic geen seconde over getwijfeld dat hij weg wil. Er gingen verhalen dat hij baat zou hebben bij een eventuele uitschakeling, omdat hij dan weg zou mogen. We hebben hem woensdag zien spelen, dan leek het daar niet op."

Bosz rekent daarom maar op één man als het gaat om transfers: "Ik hoor alles via Earnest Stewart en niet via de media. Wij hebben altijd plek voor goede voetballers. Ik verwacht dat er heel weinig bij ons zal gebeuren."

Een speler die nog wel gaat vertrekken bij de Eindhovenaren is Adama Nagalo. Hij gaat verhuurd worden aan Konyaspor in Turkijke. "Ik heb wel even met Nagalo gezeten, want hij traint altijd goed en ik vind hem echt een goede speler. Maar toen Jerdy Schouten naar achteren werd gehaald, ging hij weer een plekje naar achteren in de pikorde. Dus ik heb hem wel verteld wat mij het beste lijkt om te doen."