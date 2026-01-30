WK-goud voor Brabantse veldrijders op gemengde teamestafette

De Nederlandse veldrijders hebben bij het WK in Hulst vrijdagmiddag de eerste wereldtitel veroverd. Het Nederlandse team, met daarbij Guus van den Eijnden uit Gemert en Delano Heeren uit Sint Willebrord, kwam na zes ronden als eerste over de streep voor Italië en België.

Het is voor Nederland, met ook Isis Versluis, Leonie Bentveld, Shirin van Anrooij en Tibor Del Grosso die meereden, de tweede keer dat het goud op de gemengde teamestafette wordt gegrepen. Bij het WK veldrijden in Hoogerheide in 2023 won Nederland dit onderdeel ook. Bij de vorige twee WK's deed Nederland niet mee aan dit onderdeel.

Nederland startte in Hulst met Gemertenaar Van den Eijnden, die Italië voorbleef. Heeren zag zijn Italiaanse concurrent het initiatief overnemen en de Italiaanse Sara Casasola nam afstand van Versluis. Bentveld zag een Slowaakse veldrijder de tweede plaats nog overnemen, maar Van Anrooij bracht Nederland als voorlaatste renster terug aan de leiding.