Vrachtwagen ramt viaduct in Den Bosch, weg bezaaid met beton

Een vrachtwagen heeft vrijdagmiddag een viaduct geramd aan de Zandzuigerstraat in Den Bosch. Een betonplaat in de vrachtwagen is daarbij in stukken gebroken. De weg licht bezaaid met beton en wordt daarom afgesloten.

De chauffeur reed richting de wijk Orthen om de betonplaat te lossen, maar onderweg bleek zijn vrachtwagen niet onder het viaduct te passen. De ravage op de weg is groot. De betonplaat is in honderden stukjes gebroken en een deel van de plaat ligt onder de vrachtwagen.

Het voertuig kan niet verder rijden en moet weggetakeld worden door een bergingsbedrijf. De weg moet schoongemaakt worden door een veegwagen en wordt daarom afgesloten richting Orthen. Hoe lang dat gaat duren, is niet duidelijk. De schade aan het viaduct is beperkt gebleven.