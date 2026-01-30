Advertentie
Fietser met spoed naar ziekenhuis na botsing met tractor in Etten-Leur
Vandaag om 15:32 • Aangepast vandaag om 18:33
Een fietser is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een tractor aan de Hoge Bremberg in Etten-Leur. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
De fietser zou gewond zijn geraakt door een stalen balk die achterop de tractor uitstak. De weg was tijdelijk afgesloten.
De politie doet onderzoek naar het ongeluk.
