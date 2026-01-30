Navigatie overslaan
Fietser met spoed naar ziekenhuis na botsing met tractor in Etten-Leur

Vandaag om 15:32 • Aangepast vandaag om 18:33

Een fietser is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een tractor aan de Hoge Bremberg in Etten-Leur. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De fietser zou gewond zijn geraakt door een stalen balk die achterop de tractor uitstak. De weg was tijdelijk afgesloten.

De politie doet onderzoek naar het ongeluk.

De fietser is gewond naar het ziekenhuis gebracht (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
De weg was tijdelijk dicht (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
