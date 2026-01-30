Met 100 nieuwe haltes rijdt Bravoflex vanaf vrijdag ook in Oost-Brabant

Geen vaste route of dienstregeling, maar een reservering maken via een app of een belletje. In West-Brabant bleek Bravoflex sinds de start vorig jaar een mooie aanvulling op het openbaar vervoer. Met meer dan honderd nieuwe haltes is de service deze vrijdag van start gegaan in Oost-Brabant.

Aan de Carmelietenstraat in Waspik werd een van de acht bushaltes in het dorp vrijdagmiddag officieel geopend door wethouder Ad de Jong en gedeputeerde Stijn Smeulders. Zij maakten een rit naar Waalwijk.

In West-Brabant is Braboflex begin vorig jaar al van start gegaan en dat bleek een succes. In een jaar tijd werd het aantal haltes in de regio van 40 uitgebreid naar 60.

Regionale taxibedrijven

In Oost-Brabant zijn sinds vrijdag honderd nieuwe haltes. Een rit met de nieuwe vervoerder kan worden gestart vanaf alle 1200 reguliere bushaltes in Oost-Brabant óf de honderd nieuwe Bravoflex-haltes. Elke dag van de week tot laat in de avond kunnen reizigers voor 2 euro van de starthalte naar een overstaphalte gebracht worden, waar ze hun reis kunnen vervolgen. De reizen worden verzorgd door regionale taxibedrijven.

Het doel is om kleine kernen en buitenwijken te verbinden met het ov-netwerk in de rest van de provincie. "Het is dus echt een aanvulling óp het openbaar vervoer, géén vervanging van. Zo kan iedereen blijven meedoen. En maken we nog veel meer reizen en ontmoetingen mogelijk", zegt de gedeputeerde mobiliteit.



Meer haltes verwacht

De provincie verwacht dat het aantal haltes in Oost-Brabant de komende maanden nog gaat toenemen. In Zuidoost-Brabant gaat Bravoflex in maart van dit jaar van start.