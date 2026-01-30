Amber beviel op de vluchtstrook van baby Seff, dit is haar verhaal

Amber van Dijk uit Kaatsheuvel beviel vorige maand op de vluchtstrook van de N261 van haar baby. Met tien centimeter ontsluiting werd ze met spoed door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar baby Seff bleek sneller. "Pas toen we met Seff in het ziekenhuis aankwamen, besefte ik wat er gebeurd was."

Vol trots kijken de kersverse ouders Amber van Dijk en Wouter van de Wouw naar hun baby Seff. Dat zijn geboorte allesbehalve gewoon was, blijkt wel uit het hectometerbordje dat boven zijn box hangt. "Precies ter hoogte van paaltje 9,9 werd Seff geboren."

Seff werd geboren ter hoogte van hectometerpaaltje 9,9 (foto: Imke van de Laar).

Amber was pas 34 weken zwanger toen de weeën plotseling begonnen. Wouter vertelt: "Ik was nog aan het werk toen Amber belde. Ze zei dat ze dacht dat de bevalling begonnen was. Ik ben meteen naar huis gegaan en de verloskundige kwam ook meteen." Amber vult aan: "Bij aankomst zei de verloskundige dat ik al tien centimeter ontsluiting had en dat de baby zo zou komen. Wouter heeft toen meteen een ambulance gebeld. Die zou mij met spoed naar het ziekenhuis brengen, maar al na tien minuten rijden werd Seff geboren."

"Seff heeft later op verjaardagen in ieder geval een goed verhaal"

Amber beviel dus van haar baby op de vluchtrook van de N261. Maar ze raakte niet in paniek. "Ik heb het op dat moment niet echt beseft, denk ik. Het ging ook zo snel. Pas toen we uiteindelijk met Seff in het ziekenhuis aankwamen, besefte ik wat er gebeurd was." Omdat Seff te vroeg geboren was, moest hij acht dagen in het ziekenhuis blijven. Maar inmiddels is hij thuis en het gaat heel goed met hem.

Het gaat inmiddels goed met baby Seff (foto: Imke van de Laar).

Deze week kreeg Seff bijzondere kraamvisite. Twee weginspecteurs kwamen een hectometerbordje brengen van de plek waar hij geboren was. Amber legt uit: "Dat wilden we heel graag hebben. De verloskundige raadde ons aan om Rijkswaterstaat een berichtje te sturen. Maar omdat de N261 geen snelweg is maar een provinciale weg, moesten we contact opnemen met de provincie. Dat hebben we gedaan en deze week kregen we dus het bijzondere geboortebord." Het hectometerbordje heeft nu nog een ereplek boven de box. "Uiteindelijk zal het boven zijn bedje komen te hangen", vertelt Wouter. "We vinden het leuk dat alle kraamvisite het ook kan zien. En Seff heeft later op verjaardagen in ieder geval een goed verhaal", besluiten zijn ouders lachend.

"Dit is een mooie afsluiting van een bewogen jaar."

Amber en Wouter blikken positief terug op hun avontuur. "Het gaat heel goed met Seff en dat is natuurlijk het belangrijkste. En we hebben na alle hectiek toch een fijne kraamperiode gehad." Toch geeft het Wouter een dubbel gevoel. "Afgelopen jaar zijn mijn peetoom en peettante helaas overleden bij een ongeluk op een weg in Egypte. Het is dus heel mooi en dubbel dat Seff uitgerekend langs een weg is geboren. Daardoor is het extra bijzonder en een mooie afsluiting van een bewogen jaar."