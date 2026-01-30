Jeroens koe is Miss West-Brabant 2026: 'Heeft een goed functionerende uier'

Stal ’t Sander in Etten-Leur werd vrijdag omgetoverd tot een ware koeiencatwalk. In totaal werden 67 koeien beoordeeld op uiterlijke kenmerken zoals rug, uiers en beenwerk. De koe met de beste beoordeling werd uiteindelijk verkozen tot Miss-West Brabant van 2026.

Sterke koe met goede melkproductie Het doel van de show is zowel het tonen van topkwaliteit van de veestapel als het onder de aandacht brengen van de fokkerij en het agrarische publiek uit de regio. Uiteindelijk worden in verschillende leeftijdscategorieën de winnaars gekozen. De kenmerken waarop de koeien worden beoordeeld zijn belangrijk voor het fokken van een sterke koe met een goede melkproductie.

“Er wordt gelet op de rug, middenhand, of de uiers mooi in balans zijn en of de spenen er correct onder staan. Ook het gebruik van de benen van de koe is van belang”, legt Arion van Beek, voorzitter van de Fokkerij Stichting West Brabant, uit bij ZuidWest TV . “Het totale plaatje zal de koe Miss West-Brabant maken.”

De rijhal van Stal ’t Sander is voor één dag drukbezocht met koeien in plaats van paarden. In een van de twee bakken verblijven de koeien de hele dag in het stro, in de andere bak komen de koeien voor de wedstrijd.

Kop netjes omhoog

Ook de 14-jarige Giel Ammerlaan uit Etten-Leur gaat met een koe de ring in. Hij loopt mee voor het bedrijf waar hij werkt. “Ik hoop op een mooi resultaat”, vertelt hij. Het is belangrijk volgens Giel dat tijdens de wedstrijd de kop van de koe netjes omhoog is. “Het is ook belangrijk dat hij goed meeloopt, maar dat is soms wel lastig. Ze hebben er niet altijd zin in en dan willen ze wel eens gaan bokken.”

De rest van de dag heeft Giel een belangrijke taak. In het gedeelte waar de koeien verblijven, moet hij erop letten dat het schoon blijft. “Zodra een koe gaat schijten, moet ik de emmer eronder houden”, lacht hij. Vies vindt hij dat niet. “Het hoort er gewoon bij.”

Al een aantal weken is Jeroen van Beek uit Teteringen bezig met de wedstrijd. “We hebben getraind met het lopen en uiteraard zijn we ook bezig geweest met de verzorging, scheren en wassen.”

Betere koe fokken

Volgens Jeroen is de jury kritisch en dat vindt hij ook goed. “Er lopen in totaal acht koeien van ons mee”, vertelt hij. “Het is leuk om competitief bezig te zijn met de andere veehouders. Op deze manier kunnen we ook kijken waar we staan met onze koeien en aan de hand daarvan kunnen we ook onze paringen aanpassen en proberen een betere koe te fokken.”

Na het lopen van de ronde valt de koe van Jeroen in de jongste klasse in de prijzen. “De jury vond het beenwerk goed en voor een jonge koe heeft ze al een heel goed functionerende uier. Op die winst gaan we vanavond nog wel wat drinken”, lacht hij.