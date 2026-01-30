Wijkagent opgepakt, baby geboren op vluchtstrook: dit gebeurde vandaag

Een vloggende wijkagent is opgepakt, een baby werd geboren op de vluchtstrook en darters Michael van Gerwen en Niels Zonneveld snel uitgeschakeld op het World Masters-dartstoernooi. Dit zijn de vijf verhalen die je op vrijdag gelezen moet hebben.

Wijkagent Erwin (61) uit Tilburg, bekend van zijn dagelijkse vlogs op sociale media, is samen met een 23-jarige vrouw gearresteerd door de DSI. Het tweetal zit 90 dagen vast terwijl de Rijksrecherche onderzoek doet naar de zaak. De reden voor hun aanhouding is nog niet bekend. Hier lees je het hele verhaal:

Lees ook Wijkagent (61) die bijna dagelijks vlogde opgepakt in zijn eigen huis

Baby Seff werd geboren op de vluchtstrook van de N261 tussen Waalwijk en Tilburg, precies bij hectometerpaaltje 9,9. Als bijzonder kraamcadeau kreeg het gezin uit Kaatsheuvel een eigen hectometerbordje van de provincie. Voor vader Wouter heeft de geboorte extra betekenis na het verlies van familieleden bij een verkeersongeval eerder dit jaar. Lees hier hun verhaal:

Lees ook Seff is geboren op de vluchtstrook en krijgt een bijzonder kraamcadeau

Een teleurstellend verloop van het World Masters-dartstoernooi voor Brabanders Michael van Gerwen en Niels Zonneveld. Van Gerwen verloor in de eerste ronde met 3-1 van de Australiër Damon Heta, terwijl Zonneveld na een spannende wedstrijd met 3-2 onderuit ging tegen Gary Anderson. Alleen Gian van Veen wist door te dringen tot de tweede ronde. Check het hier:

Lees ook World Masters snel afgelopen voor Michael van Gerwen en Niels Zonneveld

Den Durpsherd, De Merx en De Hooikar zijn de drie finalisten in de strijd om de officiële 3 Uurkes Vurraf Kroeg te worden. De winnende kroeg wordt onderdeel van de traditionele carnavalsstart en krijgt een speciale plaquette. Tot middernacht 3 februari kan er gestemd worden op de favoriete kroeg. Hier lees je meer:

Lees ook Dit zijn de drie finalisten om de officiële 3 Uurkes Vurraf Kroeg te worden

Verlichtingsbedrijf Signify in Eindhoven kondigt een nieuwe bezuinigingsronde aan waarbij wereldwijd 900 banen verdwijnen, waarvan 150 in Nederland. Het bedrijf wijst op lastige marktomstandigheden en een dalende omzet. De reorganisatie moet 180 miljoen euro aan kostenbesparingen opleveren. Lees hier meer details: