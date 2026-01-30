NAC geeft technisch directeur Peter Maas contract voor onbepaalde tijd

NAC heeft technisch directeur Peter Maas (56) een contract voor onbepaalde tijd gegeven. De overeenkomst van de Roosendaler zou volgend jaar februari aflopen. De eredivisieclub uit Breda vindt de nieuwe verbintenis beter passen bij het langetermijnbeleid.

Maas is sinds januari 2023 verbonden aan NAC als technisch eindverantwoordelijke. Eerder was hij zeven jaar actief bij sc Heerenveen als internationaal scout en als hoofd van de scouting.

NAC wil met Maas de komende jaren doorgroeien tot een stabiele eredivisieclub. Dit wil de club doen met een financieel gezondere huishouding. Daarbij wil NAC jeugdspelers tijdig vastleggen en waar mogelijk laten doorstromen zodat er transferwaarde kan worden gecreëerd. NAC staat na twintig wedstrijden op de zeventiende plaats.