Politie vindt veel drugs in bedrijfspand Eersel, twee mannen opgepakt

De politie heeft vrijdagavond twee mannen in Eersel aangehouden in een bedrijfspand aan de Nieuwstraat. Daar werd een flinke hoeveelheid drugs gevonden en een (niet in werking zijnde) hennepkwekerij.

De politie meldt op X dat de drugs in beslag genomen zijn en de hennepkwekerij ontmanteld zal worden. Om welke drugs het gaat en hoeveel er werd gevonden, is nog niet bekend.