Politie vindt veel drugs in bedrijfspand Eersel, twee mannen opgepakt
Vandaag om 18:55 • Aangepast vandaag om 19:31
De politie heeft vrijdagavond twee mannen in Eersel aangehouden in een bedrijfspand aan de Nieuwstraat. Daar werd een flinke hoeveelheid drugs gevonden en een (niet in werking zijnde) hennepkwekerij.
De politie meldt op X dat de drugs in beslag genomen zijn en de hennepkwekerij ontmanteld zal worden. Om welke drugs het gaat en hoeveel er werd gevonden, is nog niet bekend.
Bij het pand hield de politie een 46-jarige man uit Eersel aan en een 32-jarige man zonder vast woonadres. De mannen zitten vast voor verhoor.
De politie doet verder onderzoek.
