Man zwaargewond bij steekpartij in Veen, politiehelikopter zoekt naar dader

Een man is vrijdag zwaargewond geraakt bij een steekpartij aan de Veensesteeg in Veen. Er werd een traumahelikopter voor hem opgroepen. Ook een politiehelikopter heeft lange tijd boven Veen en Wijk en Aalburg gevlogen.

Het slachtoffer van de steekpartij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter kwam ter plaatse om medische ondersteuning te verlenen.

De dader is volgens de politie spoorloos. De politie heeft in de buurt van de Veensesteeg twee locaties afgezet. Op beide plekken worden sporen onderzocht. Op de Achterdijk is mogelijk de auto van de vermoedelijke verdachte gevonden. Hier doet de politie onderzoek. De politie onderzoekt wat er aan de steekpartij voorafging.

Een politiehelikopter cirkelde rondjes boven Veen (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).