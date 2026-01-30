Ongeluk met zes auto's op N261 bij Waalwijk, een persoon naar ziekenhuis

Op de Midden Brabantweg (N261) bij Waalwijk is vrijdagavond een ongeluk gebeurd waarbij zes auto's betrokken waren. Een slachtoffer werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De weg was een tijd lang helemaal dicht.

Drie ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Ook veel wagens van Rijkswaterstaat kwamen op het ongeluk af.

Maxi-Cosi

Bijna alle betrokken bestuurders en inzittenden werden naar hun huisarts verwezen voor controle. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis.

Er zaten ook kinderen in enkele auto's. In minstens één auto zat een baby. Die lijkt ongedeerd. Op foto's is te zien dat de vermoedelijke ouders naast de Maxi-Cosi bij de vangrail in de middenberm staan.

Vijf takelwagens

Er kwamen vijf takelwagens om alle betrokken auto's weg te slepen. De weg werd in de richting van de A59 afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Het wegdek moest schoongemaakt worden.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.