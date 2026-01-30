Ongeluk met zes auto's op N261 bij Waalwijk, weg dicht

Op de Midden Brabantweg (N261) bij Waalwijk is vrijdagavond een ongeluk gebeurd waarbij zes auto's betrokken waren. Een slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De weg is helemaal dicht.

Drie ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Ook veel wagens van Rijkswaterstaat kwamen op het ongeluk af.

Maxi-Cosi

Bijna alle betrokken bestuurders en inzittenden zijn naar hun huisarts verwezen voor controle. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis.

Er zaten ook kinderen in enkele auto's. In minstens één auto zat een baby. Die lijkt ongedeerd. Op foto's is te zien dat de vermoedelijke ouders naast de Maxi-Cosi bij de vangrail in de middenberm staan.

Vijf takelwagens

Er komen vijf takelwagens om alle betrokken auto's weg te slepen. De weg is in de richting van de A59 afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Het wegdek moet schoongemaakt worden.

De weg blijft naar verwachting nog tot half tien dicht. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.