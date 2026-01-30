Gentiana gaat viraal met 'cheesecake'-fimpje, zelfs Amerikaanse tv belt aan

Bijna 6 miljoen mensen hebben gezien hoe Gentiana Tijssen speculooskoekjes in een bak Griekse yoghurt stopte. Het TikTok-filmpje van de Helmondse hobbykok was zelfs te zien in de populaire Amerikaanse tv-show Good Morning America.

Ze weet zelf eigenlijk nog niet goed wat haar overkomt. Gentiana Tijssen begon afgelopen juli met het plaatsen van haar kookvideo's op TikTok. Haar filmpje van een kokoscake werd door 11 miljoen mensen bekeken. En nu gaat de video van de speculooskoekjes viraal. Ze sprong daarmee in op de Japanse cheesecake-hype die op TikTok rondwaart. "Afgelopen zomer ben ik begonnen met een kokoscake die toen 11 miljoen views haalde. Waar dat precies aan lag? Geen idee. Een combinatie van tijdstip, muziek en hashtags en het moment gewoon, denk ik. Daar is het eigenlijk mee begonnen", vertelt Gentiana nuchter. Koken zit de Helmondse wel in het bloed, hoewel het niet haar werk is. "Ik werk zelf in de communicatie en vind het grappig om die filmpjes te maken. Ik vind koken heel erg leuk. Ik heb zelf Molukse roots en als je een beetje de Molukse, Indonesische mensen kent dan weet je dat koken altijd wel voorop staat."

"Ik vind het gewoon leuk om te maken, te proeven en op te nemen."

De Helmondse houdt het bij alleen zoete recepten. "Ik vind het gewoon leuk om te maken, te proeven en op te nemen. In het begin was het samen met mijn nichtjes. Als grapje stuurden we het naar elkaar toe, zo is het ontstaan." Gentiana had in de zomer zo'n 30 volgers. Nu zijn het er meer dan 15.000. "Soms zakken de views ook wel eens in, tot ik de yoghurt met koekjes erop zette. Toen is het helemaal geëxplodeerd." Maar hoe kwam ze dan bij die video? "Ik zag zelf een video van een man die Japanse kokoskoekjes in yoghurt stopte en dat zou dan na een nacht staan naar cheesecake smaken. Ik dacht, ik moet even snel een filmpje maken tussendoor. Ik heb thuis biscoffkoekjes (speculoos, red.) liggen. En een bak Griekse yoghurt. En inderdaad het smaakte naar cheesecake. Ik vond het lekker en ik postte het gewoon. Iets makkelijk tussendoor. Niet wetende dat het zo zou exploderen."

"Ik ben maar gewoon een Helmonds meiske, uit een Helmonds keukentje."

Want op TikTok werd het veel bekeken, maar ineens kreeg ze ook een bericht van de Amerikaanse televisie. "Ik kreeg via TikTok een berichtje van de producer van Good Morning America of zij mijn filmpje mochten gebruiken. Ik dacht 'ok, wauw'. Ik vind het wel heel bijzonder. Vooral omdat ik maar gewoon een Helmonds meiske ben, uit een Helmonds keukentje en dat wordt ineens zo groot over de hele wereld." Voorlopig stopt Gentiana dan ook niet met haar bakvideo's. "Ik probeer minimaal 1 tot 2 recepten per week te plaatsen, Afhankelijk van de tijd. Ik werk gewoon nog en heb een gezin." Haar nieuwste creatie? Een crunchy chocoladereep met kokosyoghurt. "Ik hou van simpel. Ik ben geen keukenprinses, geen chef-kok. Het moet gewoon goed te doen zijn. Dat is denk ik ook de reden dat mensen mij volgen."