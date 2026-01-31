Zorgen bij Bergse taxi's over concurrentie van buiten tijdens carnaval

Taxibedrijven in Bergen op Zoom merken een toename aan taxi’s van buiten de regio. Tijdens de vastenavondperiode – de drukste periode van het jaar – vrezen sommige Bergse taxi’s voor hun klanten. “Ik weet niet of ik dit jaar wel ga rijden.”

Klanten die bij hem in de taxi zaten, vertelden dat ze voor een rit van zes minuten wel veertig euro moesten betalen. Seyed: “Toen wisten wij: die komen van buitenaf.”

Ook Riva Taxi merkt dat het al twee jaar op rij drukker wordt met taxibedrijven die uit andere regio’s naar Bergen op Zoom komen. “In het begin dachten we: oké, prima. Maar toen kwamen we erachter dat ze veel te hoge prijzen vragen voor korte ritten”, vertelt eigenaar Matti Seyed. Hij runt samen met zijn vader het taxibedrijf.

Het is frustrerend voor Ben van Nispen, eigenaar van taxiservice Taxi Benny, zegt hij tegen ZuidWest TV . Steeds vaker stappen potentiële klanten in een taxi van een bedrijf dan niet uit Bergen op Zoom en omgeving komt. “Zij vragen voor een ritje naar Halsteren 50 à 60 euro. Wij vragen zo’n 40 euro”, vertelt hij. “Klanten moeten dus veel meer betalen. Dat vind ik niet netjes.”

Te weinig vraag

Diezelfde signalen ontvangt ook taxibedrijf Schouten. Eigenaar Sjaak Schouten maakt zich zorgen over de gevolgen die dit heeft voor de Vastenavend. “Ik overweeg om met carnaval niet te rijden. Het verdient gewoon niet”, zegt Schouten. Waar hij voorheen een omzet op een dag draaide van 1000 tot 1500 euro ligt dat nu rond de 350 euro.

Behalve de komst van concurrentie heeft ook het openbaar vervoer zoals de borrelbus impact volgens Schouten. Mensen pakken dan liever het ov.

Oplossing

Seyed en zijn vader hebben een oplossing bedacht voor de toename aan taxi’s van buitenaf. “Wij dachten aan een taxistandplaats”, vertelt hij. Bergse taxibedrijven zouden dan een vergunning of sticker kunnen krijgen.

Schouten is het daarmee eens en ziet de Westersingel als potentiële plek. Schouten: “Het is veiliger en je kan in een rijtje staan zodat het first-in first-out verloopt.”

Stickers

Ook Van Nispen is ook voorstander van vergunningen en stickers. “Dat doen ze in Roosendaal ook”, zegt hij. Daarom mag hij bijvoorbeeld niet in Roosendaal rijden tijdens de carnavalsperiode. Een paar maanden geleden opperde het Bergse raadslid Alperen Yilmaz van GBWP al om met deze vergunningstickers te gaan werken.

De gemeente Bergen op Zoom laat weten dit niet te gaan doen. Er zijn bij de gemeente en politie geen signalen ontvangen over de taxi’s. “Er is geen concreet bewijs”, laat het college van burgemeester en wethouders weten.

Van Nispen legt zich er niet zomaar bij neer. Hij gaat proberen zoveel mogelijk taxibedrijven uit de regio bijeen te krijgen, zodat zij hun standpunt duidelijk kunnen maken bij de gemeente.