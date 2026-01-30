NAC blijft weer zonder zege, maar maakt wel 0-2 achterstand goed

NAC heeft al tien duels in de Eredivisie niet gewonnen. De club uit Breda mocht vrijdagavond voor eigen publiek toch blij zijn met een punt. Het elftal van Carl Hoefkens speelde met 2-2 gelijk tegen FC Twente. NAC blijft na 21 wedstrijden op de zeventiende plaats van de Eredivisie staan.

Beide ploegen kregen in de eerste helft kansen om de score te openen, maar slaagden daar in het Rat Verlegh Stadion tot de 42ste minuut niet in. Nadat Twente-doelman Lars Unnerstall een aanval van NAC had onderbroken, schoof Mats Rots de bal na een assist van broer Daan Rots langs NAC-doelman Daniel Bielica.

FC Twente kwam vijf minuten na rust op 0-2 via Ricky van Wolfswinkel, die scoorde uit een counter. NAC deed in de 61ste minuut wat terug met een treffer uit een tegenstoot van Charles-Andreas Brym. De thuisclub ging daarna op zoek naar de gelijkmaker. Die viel in de 87ste minuut via Moussa Soumano.

De laatste keer dat NAC een competitieduel won, was op 1 november vorig jaar toen Go Ahead Eagles met 1-0 werd verslagen.