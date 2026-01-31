Explosief materiaal ontdekt bij woningbrand Waalwijk, 12 huizen ontruimd

Twaalf huizen werden vrijdagnacht ontruimd nadat er rond een uur 's nachts brand uitbrak in een bovenwoning van een appartementencomplex aan het Diederikhof in Waalwijk. Vermoedelijk ontstond de brand doordat de bewoners, twee mannen, aan het knutselen waren met een explosief mengsel. Zij worden verdacht van brandstichting en zijn aangehouden.

De brandweer was snel aanwezig en had het vuur snel onder controle. Tijdens het blussen vond de brandweer in het huis waar het vuur woedde het explosieve materiaal. Naar verluidt zou het gaan om aluminiumpoeder, wat onder meer in de mijnbouw wordt gebruikt als ingrediënt voor explosieven. Daarop werd besloten de 25 bewoners van de ontruimde huizen voorlopig niet te laten terugkeren naar hun woning.

Pas rond kwart voor vijf 's nachts kon een deel van de bewoners terug naar huis, maar de mensen uit appartementen direct naar het huis waar de brand uitbrak nog niet.

De Teamleider Explosieven Verkenning van de politie kwam naar het Diederikhof en heeft het huis waar de brand uitbrak onderzocht. Vervolgens werd assistentie gevraagd van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) om het aangetroffen explosieve materiaal veilig te stellen. Een ruimte in het huis waar het vuur woedde wordt minutieus schoongemaakt.

Bewoners van het appartementencomplex laten weten dat ze over de nu aangehouden mannen al vaker geklaagd hebben bij de woningbouwvereniging vanwege overlast.