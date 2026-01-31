Navigatie overslaan

Explosief materiaal ontdekt bij woningbrand Waalwijk, 12 huizen ontruimd

Vandaag om 05:40 • Aangepast vandaag om 07:44
De brandweer had het vuur in de bovenwoning aan het Diederikhof in Waalwijk snel onder controle (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Twaalf huizen werden vrijdagnacht ontruimd nadat er rond een uur 's nachts brand uitbrak in een bovenwoning van een appartementencomplex aan het Diederikhof in Waalwijk. Vermoedelijk ontstond de brand doordat de bewoners, twee mannen, aan het knutselen waren met een explosief mengsel. Zij worden verdacht van brandstichting en zijn aangehouden.

De brandweer was snel aanwezig en had het vuur snel onder controle. Tijdens het blussen vond de brandweer in het huis waar het vuur woedde het explosieve materiaal. Naar verluidt zou het gaan om aluminiumpoeder, wat onder meer in de mijnbouw wordt gebruikt als ingrediënt voor explosieven. Daarop werd besloten de 25 bewoners van de ontruimde huizen voorlopig niet te laten terugkeren naar hun woning.

Pas rond kwart voor vijf 's nachts kon een deel van de bewoners terug naar huis, maar de mensen uit appartementen direct naar het huis waar de brand uitbrak nog niet. 

De Teamleider Explosieven Verkenning van de politie kwam naar het Diederikhof en heeft het huis waar de brand uitbrak onderzocht. Vervolgens werd assistentie gevraagd van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) om het aangetroffen explosieve materiaal veilig te stellen. Een ruimte in het huis waar het vuur woedde wordt minutieus schoongemaakt.

Bewoners van het appartementencomplex laten weten dat ze over de nu aangehouden mannen al vaker geklaagd hebben bij de woningbouwvereniging vanwege overlast.  

Zo'n 25 bewoners moesten vanwege de brand in Waalwijk hun huis uit (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
De brandweer was snel aanwezig aan het Diederikhof in Waalwijk (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Vanwege de vondst van de explosieve stof werd de EOD ingeschakeld (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Hulpdiensten zijn al sinds het begin van de nacht bezig aan het Diederikhof in Waalwijk (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Het onderzoek aan het Diederikhof in Waalwijk zal geruime tijd in beslag nemen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Vanwege de situatie aan aan het Diederikhof in Waalwijk werden diverse hulpverleners opgeroepen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
