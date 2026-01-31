Advertentie
Auto brandt uit na crash bij Galder
Vandaag om 05:53
Een auto brandde vrijdagnacht uit na een crash in een bocht op de Galderseweg bij Galder. De auto vatte vlam nadat deze tot stilstand kwam tegen een boom in een tuin. De brandweer heeft de auto geblust.
Toen de hulpdiensten aankwamen, was de bestuurder van de auto nergens te bekennen. De politie startte daarop een zoekactie.
Om goed bij de auto te komen, moest de brandweer enkele bomen snoeien. Een bergingsbedrijf heeft de uitgebrande auto meegenomen. Tijdens de werkzaamheden van de hulpdiensten was de Galderseweg volledig afgesloten voor het verkeer.
